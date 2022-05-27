В подмосковном Одинцове воспитательница избила девочку и мальчика

В городе Одинцово Московской области воспитательница одного из детских садов избила девочку и мальчика в возрасте трёх лет, сообщает «Комсомольская правда».

Побои на дочери заметила её мать, когда забирала ребёнка из садика. Девочка в слезах рассказала, что её избила воспитательница.

В больнице врачи диагностировали у малышки сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, различные ушибы и ссадины.

Вскоре выяснилось, что на рукоприкладство воспитательницы жаловался другой воспитанник детского сада — 3-летний мальчик, которому дали несколько пощёчин.

Родители пострадавших детей уже обратились в полицию, начата проверка.