В Подмосковье женщина чуть не сгорела заживо во время готовки

В Подмосковье женщина получила сильнейшие ожоги из-за готовки рыбы. За жизнь пациентки врачи боролись 50 дней, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во время готовки рыбных стейков жительница Пушкино налила на сковородку оливковое масло, пошла заниматься другими делами и вернулась на кухню, когда масло уже закипело. В руках у женщины был стакан с водой, который она нечаянно пролила в сковороду.

Раскаленное масло попало на женщину, а цепная химическая реакция охватила огнем всю кухню, в том числе – пострадавшую. Ожогами покрылось 70% ее тела, спасти женщину удалось только благодаря быстрой реакции мужа, который облил хозяйку водой.

Пациентке сделали несколько операций, в том числе пересадили кожу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, однако, отмечают врачи, полное заживление кожи может произойти только через полгода.