В Подмосковье учительница и ее любовник надругались над 10-летней девочкой

Правоохранители задержали 36-летнюю учительницу английского и ее сожителя, которых подозревают в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Четвероклассница ходила на дополнительные занятия домой к педагогу на протяжении полугода.

По предварительной версии, недавно злоумышленница попыталась организовать сексуальные игры с участием своего молодого человека, который завязал девочке глаза и начал до нее домогаться.

Как пишет МК, взрослые уложили школьницу на кровать и стали облизывать ее губы и живот. Также они трогали жертву за интимные места. Репетиторша положила руку школьницы себе на груди и попросила, чтобы девочка погладила их.

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При задержании правоохранители нашли у парочки трубки для употребления наркотиков.