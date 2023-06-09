В Подмосковье соседи толпой изнасиловали жену приятеля у него на глазах

Сотрудники полиции задержали трех жителей Московской области, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел 5 июня в Ногинске. По версии следствия, злоумышленники в возрасте от 25 до 36 лет выпивали вместе с соседом. Вскоре между ними вспыхнула ссора, в результате которой приятели избили мужчину.

После этого они напали на его 35-летнюю жену и надругались над ней. После этого пьяные насильники спокойно ушли обратно в свою квартиру.

Возбуждено уголовное дело. По факту случившегося проводится проверка.