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Пятница, 7 января, 2022
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В Подмосковье семимесячный ребёнок утонул в ванне

Александр Ильин

Вечером 6 января в подмосковных Люберцах семимесячный мальчик утонул в ванне во время купания на специальном стульчике, сообщает «Московский комсомолец». 

По данным издания, мама на несколько минут вышла из ванной комнаты, чтобы проверить ужин. Вернувшись, она обнаружила малыша без сознания. 

Прибывшие врачи уже не смогли помочь ребёнку, они констатировали его смерть. По предварительной версии, младенец захлебнулся водой. 

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Сейчас следственный комитет ведёт проверку. Известно, что соседи отзываются о семье только положительно. В день трагедии отец погибшего был в командировке.

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