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Пятница, 21 января, 2022
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В Подмосковье полковник полиции выстрелил жене в затылок

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Полковник полиции из Подольска выстрелил жене в затылок из травматического пистолета, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, мужчина решил почистить оружие. В какой-то момент он случайно сделал выстрел из «травмата» в сторону супруги. В результате она получила тяжелую травму головы, сейчас за ее жизнь борются медики.

По другой версии, парочка сильно поругалась, и конфликт вскоре перерос в драку. Женщина заперлась в комнате, а муж пытался выломать дверь. В это время в квартире также находились 10-летний ребенок и мать потерпевшей.

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Известно, что силовик руководит подразделением, где работает его жена.

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