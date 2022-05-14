В Подмосковье пятилетний сын погиб страшной смертью на глазах отца

На парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен» в Химках в результате ДТП погиб пятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУМВД.

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Инцидент произошел днем 12 мая. По предварительной версии, пожилой водитель кроссовера «Suzuki» не увидел юного пешехода, который шел рядом с отцом. В итоге он совершил наезд на мальчика при движении задним ходом.

Отцу не удалось спасти ребенка, который стал свидетелем того, как колеса автомобиля перемалывают тело его сына. Он вытянул уже бездыханное тело мальчика.

Водителя задержали, им оказался 63-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В момент аварии он был трезв.