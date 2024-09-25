Среда, 25 сентября, 2024

В Подмосковье новорожденному раздавили голову щипцами

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от onlyyouqj на Freepik

В Подмосковье произошел трагический случай в одном из роддомов. Во время родов пострадал ребенок из-за ошибки акушеров. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел в Люберцах. У женщины роды продолжались 15 часов, но ребёнок не мог появиться на свет. Для извлечения младенца врачи применили акушерские щипцы.

В результате манипуляций у новорожденного зафиксировали травмы лица, перелом ключицы и серьезные нарушения функционирования жизненно важных органов. После рождения малыша экстренно отправили в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Позже была установлена причина трагедии: из-за сильного сжатия головы щипцами у новорожденного развился отек мозга, а также произошло несколько внутренних кровоизлияний в селезенку, легкие и другие органы. На теле ребенка также обнаружили гематомы и ссадины.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, и в настоящее время правоохранительные органы пытаются установить имена врачей, принимавших роды в тот день.

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