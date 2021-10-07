В Подмосковье неизвестные избили 60-летнюю пенсионерку из-за долга сына-бизнесмена

В деревне Константиново Сергиево-Посадского района Московской области неизвестные мужчины напали на 60-летнюю женщину, сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, сын пострадавшей несколько месяцев назад взял в долг у партнёров по бизнесу 2 млн. рублей, после чего бесследно исчез.

Угрозы с требованием вернуть долг начали поступать семье бизнесмена. Сначала злоумышленники названивали на телефон, однако потом перешли к активным действиям: выбили окна в доме и подожгли машину родственников.

Семья обращалась за помощью к участковому, однако тот не спешил вмешиваться в ситуацию. В конце концов вымогатели напали на 60-летнюю мать предпринимателя.

Пенсионерку ударили кулаком по голову и та упала, потеряв сохранение. В это время мужчины продолжали её избивать.

«Я им говорю: «Ребята, что вы делаете? Пожалуйста, не убивайте!» Но они продолжали меня бить», — рассказывает пострадавшая.

В пресс-службе УМВД России по Московской области сообщили, что поиски нападавших уже ведутся.