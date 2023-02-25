Суббота, 25 февраля, 2023
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В Подмосковье нашли мертвым нефтяного магната из 90-х, вхожего в семью Ельцина

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В подмосковном Одинцово нашли мертвым нефтяного магната конца 90-х Вячеслава Ровнейко, написал МК.

Его тело обнаружили поздно вечером в середине уходящей недели в доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. На нем отсутствуют признаки насильственной смерти.

Ровнейко закончил МГИМО, трудился в фирме «Союзнефтеэкспорт».

В 2000 году он основал компанию Urals Energy N.V вместе с Леонидом Дьяченко – на тот момент мужем дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко.

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