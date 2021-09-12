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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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В Подмосковье мужчина пытался задушить школьницу на улице

Никита Брыкин
В Подмосковье мужчина пытался задушить школьницу на улице

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В Солнечногорске местный житель совершил нападение на школьницу прямо на улице, сообщает RT.

Также телеканал опубликовал видеозапись с места событий, на которой запечатлен момент преступления.

Как стало известно, злоумышленник подошел к девочке сзади и схватил ее за шею. Мужчина попытался задушить и спросил, хочет ли она жить.

В итоге девочка закричала, на что обратила внимание соседка, которая спугнула убийцу. Правоохранителям удалось его задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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