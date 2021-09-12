В Подмосковье мужчина пытался задушить школьницу на улице

В Солнечногорске местный житель совершил нападение на школьницу прямо на улице, сообщает RT.

Также телеканал опубликовал видеозапись с места событий, на которой запечатлен момент преступления.

Как стало известно, злоумышленник подошел к девочке сзади и схватил ее за шею. Мужчина попытался задушить и спросил, хочет ли она жить.

В итоге девочка закричала, на что обратила внимание соседка, которая спугнула убийцу. Правоохранителям удалось его задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.