Воскресенье, 28 августа, 2022
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В Подмосковье муж застал жену с другом и покончил с собой на их глазах

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после трагедии в деревне Горетовка в Подмосковье, пишет МК.

Инцидент произошел 27 августа. По предварительной информации, 57-летний мужчина, по профессии водитель приехал на дачу утром. В доме он застал 52-летнюю жену в компании 56-летнего приятеля.

На фоне ревности возник скандал, в ходе которого супруг выстрелил оппоненту в правое плечо из охотничьего карабина. После этого стрелок совершил самоубийство.

Раненый был госпитализирован. Подробности случившегося уточняются.

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