В Подмосковье мать не смогла выплатить ипотеку и убила сына и себя

В Балашихе 42-летняя местная жительница убила сына и покончила с собой из-за финансовых проблем, пишет Baza.

- Реклама -

Сообщается, что женщина жила в новой квартире вместе с 15-летним мальчиком и исправно платила ипотеку. Однако в 2020 году в разгар пандемии ее уволили. Долгое время жительнице Подмосковья не удавалось найти новое место работы.

Женщина дважды выставляла квартиру на торги, но ее никто не покупал. В начале мая из-за неуплаты ипотеки мать с сыном собирались выселить из квартиры.

В итоге в тот же вечер женщина она наглоталась лекарств и заставила сына сделать то же самое. Они оба умерли в больнице.