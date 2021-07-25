В Подмосковье мать и дочь заподозрили в убийстве мужчины

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В Подмосковье мать с дочерью стали подозреваемыми в убийстве мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Труп нашли в доме на улице Лесной в СНТ Картинская Гора. На теле 39-летнего погибшего обнаружили ножевое ранение шеи. Известно, что ранее мужчина был судим за хулиганство, грабеж и убийство.

В доме были 45-летняя женщина и ее 24-летняя дочь. Безработные женщины приехали из Мурманской области и около года снимали дом в Ленинском городском округе.

На месте изъяли женское платье в крови. Женщины являются подозреваемыми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.