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Воскресенье, 25 июля, 2021
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В Подмосковье мать и дочь заподозрили в убийстве мужчины

Елена Лобанова
В Подмосковье мать и дочь заподозрили в убийстве мужчины
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В Подмосковье мать с дочерью стали подозреваемыми в убийстве мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ

Труп нашли в доме на улице Лесной в СНТ Картинская Гора. На теле 39-летнего погибшего обнаружили ножевое ранение шеи. Известно, что ранее мужчина был судим за хулиганство, грабеж и убийство. 

В доме были 45-летняя женщина и ее 24-летняя дочь. Безработные женщины приехали из Мурманской области и около года снимали дом в Ленинском городском округе. 

На месте изъяли женское платье в крови. Женщины являются подозреваемыми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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