В Подмосковье 2-летняя девочка проглотила батарейку и чуть не умерла от некроза пищевода

В городе Красногорск Московской области 2-летняя девочка проглотила батарейку и едва не скончалась от некроза пищевода, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ребёнок проглотил круглую батарейку на глазах у родителей. Те сначала пытались извлечь инородное тело самостоятельно, вызывая у дочери рвоту. Когда они поняли, что ничего не выйдет, то решили обратиться к врачам.

В Красногорскую больницу девочка попала с затруднённым глотанием и слюнотечением. Оказалось, что пока родители медлили с поездкой к докторам, батарейка окислилась, начался некроз пищевода.

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В ходе хирургических манипуляций инородный предмет удалось извлечь. Сейчас девочка здорова.