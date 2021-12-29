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Среда, 29 декабря, 2021
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В Подмосковье 2-летняя девочка проглотила батарейку и чуть не умерла от некроза пищевода

Александр Ильин

В городе Красногорск Московской области 2-летняя девочка проглотила батарейку и едва не скончалась от некроза пищевода, сообщает «Московский комсомолец». 

По данным издания, ребёнок проглотил круглую батарейку на глазах у родителей. Те сначала пытались извлечь инородное тело самостоятельно, вызывая у дочери рвоту. Когда они поняли, что ничего не выйдет, то решили обратиться к врачам. 

В Красногорскую больницу девочка попала с затруднённым глотанием и слюнотечением. Оказалось, что пока родители медлили с поездкой к докторам, батарейка окислилась, начался некроз пищевода. 

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В ходе хирургических манипуляций инородный предмет удалось извлечь. Сейчас девочка здорова.  

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