В Подмосковье 11-летний школьник внезапно умер на футбольной тренировке

В одной из общеобразовательных школ Московской области 11-летний подросток внезапно скончался во время тренировки футбольной секции, сообщает МК.

Трагедия случилась вечером, около 19:00. Школьники тренировались в спортивном зале, отрабатывали технику ведения мяча.

Мальчик, как пишет издание, пришёл на занятие в хорошем настроении, весело общался с друзьями. Однако когда он вышел из раздевалки и направился на разминку в спортзал, то внезапно побледнел. Едва тренер успел подойти к нему, как школьник упал без сознания.

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Подростка отнесли в раздевалку. К моменту приезда скорой помощи пульс уже не прощупывался.

Точную причину смерти сейчас выясняют специалисты. По предварительным данным, у мальчика могли быть проблемы с сердцем или аневризма головного мозга. Однако недавно футболисты проходили диспансеризацию, и нарушений здоровья у погибшего не нашли.