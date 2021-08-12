20.9 C
Рязань
Четверг, 12 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу»

7info7
В почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу»
- Advertisement -

До 30 сентября 2021 г. в почтовых отделениях Рязанской области проводится акция «Снова в школу». Посетители почтовых отделений могут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, ножницы, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и многое другое, необходимое ученикам.

В это время Почта России специально для школьников и их родителей расширяет ассортимент, предлагая канцелярские товары с лучшим соотношением цены и качества. Цены на школьные товары снижены до 30%. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

Благодаря тому, что отделения почтовой связи находятся в самых отдаленных уголках Рязанской области, где зачастую отсутствуют специализированные канцелярские магазины, Почта России помогает обеспечить школьников всеми необходимыми товарами для комфортной учебы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]