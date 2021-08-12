В почтовых отделениях Рязанской области стартовала акция «Снова в школу»

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До 30 сентября 2021 г. в почтовых отделениях Рязанской области проводится акция «Снова в школу». Посетители почтовых отделений могут приобрести разнообразные товары для школьников: ручки, карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники, ножницы, школьные рюкзаки, наборы для первоклассника и многое другое, необходимое ученикам.

В это время Почта России специально для школьников и их родителей расширяет ассортимент, предлагая канцелярские товары с лучшим соотношением цены и качества. Цены на школьные товары снижены до 30%. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам.

Благодаря тому, что отделения почтовой связи находятся в самых отдаленных уголках Рязанской области, где зачастую отсутствуют специализированные канцелярские магазины, Почта России помогает обеспечить школьников всеми необходимыми товарами для комфортной учебы.