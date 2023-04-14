В пятницу и в выходные дни в Рязанской области пройдут рейды Госавтоинспекции

В пятницу, 14 апреля, и в предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД Рязанской области проведут широкомасштабные мероприятия по пресечению различных нарушений ПДД. Полицейские будут массово останавливать транспортные средства.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД водителями и сообщать о таких фактах в полицию.

Если вы стали очевидцем грубого нарушения водителем ТС правил дорожного движения, нужно сообщить об этом по телефону 112 и разместить материалы и обращение на сайте Госавтоинспекции в разделе Приём обращений.

Сотрудники полиции готовы оперативно отреагировать на поступающие сообщения.

Работа по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД, в Рязанской области ведётся ежедневно.