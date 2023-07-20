Четверг, 20 июля, 2023
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В Пителино двое детей спасли тонущего мальчика

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Фото: МЧС Рязанской области

В Пителино 11-летний Сергей Мягков и 9-летний Илья Вакин спасли тонущего мальчика.

О юных героях сообщило МЧС Рязанской области в своем телеграмм-канале. Сергей увидел, что его знакомый зашел на глубину и резко ушел под воду. Мальчик сразу бросился спасать своего товарища. Самостоятельно он оттащил его до берега, где понял, что один справиться уже не сможет, и позвал на помощь друга Илью.

Илья, несмотря на то, что не умеет плавать, пришел на помощь, и совместными усилиями они вытащили товарища из воды.

«Я понял, что если я не помогу, то никто этого не сделает», — делится Илья.

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