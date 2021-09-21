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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Петербургском изоляторе «Кресты» заключенный убил в душевой сокамерника

Александр Ильин
В Петербургском изоляторе «Кресты» заключенный убил в душевой сокамерника

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В Санкт-Петербурге в следственном изоляторе «Кресты» заключённый, 47-летний Денис Зиноватный, задушил полотенцем своего сокамерника-инвалида, пока те находились в душе. Об этом сообщает «Фонтанка». 

ЧП случилось в воскресенье, 19 сентября. Полиция завела в душевое помещение двух заключённых, однако спустя время вышел только один из них. Зиноватный сразу сообщил, что совершил убийство по просьбе товарища, который устал от тюремных тягот. 

Как говорится в источнике, убитый являлся инвалидом-колясочником, с которым у подозреваемого были дружеские отношения. 

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