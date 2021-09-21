В Петербургском изоляторе «Кресты» заключенный убил в душевой сокамерника

В Санкт-Петербурге в следственном изоляторе «Кресты» заключённый, 47-летний Денис Зиноватный, задушил полотенцем своего сокамерника-инвалида, пока те находились в душе. Об этом сообщает «Фонтанка».

ЧП случилось в воскресенье, 19 сентября. Полиция завела в душевое помещение двух заключённых, однако спустя время вышел только один из них. Зиноватный сразу сообщил, что совершил убийство по просьбе товарища, который устал от тюремных тягот.

Как говорится в источнике, убитый являлся инвалидом-колясочником, с которым у подозреваемого были дружеские отношения.