В Петербурге задержали рок-музыканта за изнасилование первоклассницы

Рок-музыканта из Выборгского района Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании первоклассницы, пишет 78.ru .

По данным издания, в августе прошлого года он бывал в гостях у знакомых в Мурино. Злоумышленник несколько раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери хозяев дома.

В пятницу по факту случившегося возбудили уголовное дело. В тот же день музыканта поймали на Боткинской улице.

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Как оказалось, в 2016 году его осудили в Севастополе за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Он состоит под административным надзором до 2031 года.