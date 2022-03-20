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Воскресенье, 20 марта, 2022

В Петербурге водитель внедорожника сбил 5-летнюю девочку на самокате и пытался скрыться

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В Петербурге водитель внедорожника сбил 5-летнюю девочку на самокате и пытался скрыться

Александр Ильин
Фото: vk.com/primorsky.online

Днём 19 марта на Планерной улице Санкт-Петербурга 21-летний водитель на «Ленд Ровере» сбил 5-летнюю девочку на самокате и пытался скрыться, сообщает «Фонтанка». 

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По словам очевидцев в соцсетях, молодой человек был пьян. Виновник ДТП пытался скрыться, но его задержали прохожие до приезда полиции. С полицейскими парень продолжил буйствовать, поэтому к нему применили наручники.

Установлено: ребёнок двигался на самокате по тротуару в сопровождении взрослых. В результате наезда девочка получила травмы средней степени тяжести, её доставили в больницу.

В полиции рассказали, что водителя доставили в отдел для разбирательства и привлечения к ответственности, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

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