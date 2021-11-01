В Петербурге водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Санкт-Петербурге на Тихорецком проспекте задержан 49-летний водитель маршрутки, гражданин среднеазиатского государства, который подозревается в изнасиловании 44-летней пассажирки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, инцидент случился у дома №2 по улице Сочинской, в ночь на 27 октября. Как пишет «Фонтанка», мужчина увёз женщину к гаражам за станцией метро «Лесная», где заблокировал двери и надругался над ней.

Уточняется, что задержанный может быть причастен к ещё одному изнасилованию 18-летней девушки, совершённом 16 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.