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Вторник, 26 октября, 2021
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В Петербурге охранник супермаркета избил ребенка за съемку просроченного товара

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту избиения 15-летнего начинающего блогера 28-летним охранником супермаркета, пишет КП.

По предварительной информации, подросток решил нагрянуть с проверкой в один из филиалов известной сети магазинов, чтобы снять просроченный товар. Он успел найти сметану, сыр и детское питание с истекшим сроком годности.

 «Думал, просто администратору или директору потом показать, чтобы исправились. Благую цель преследовал», – рассказал друг мальчика.

Охранник начал материться на него и очень грубо просить прекратить съемку, однако парень отказался. Мужчина стал угрожать, что «убьет его углом». Наконец, злоумышленник принялся бить подростка, ему два раза ногой прямо в левый глаз.

Мальчик позвонил отцу, который приехал, чтобы выяснить обстоятельства, но охранник-драчун уже где-то спрятался.

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