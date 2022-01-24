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Понедельник, 24 января, 2022
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В Петербурге нашли машину с телом зверски убитого мужчины

7info

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга обнаружен автомобиль с телом убитого мужчины, сообщает РЕН ТВ.

Тело 26-летнего приезжего из Таджикистана обнаружили в автомобиле Volkswagen Polo.

По информации СМИ, человеку перерезали горло, есть раны груди, на голове. Труп находился на водительском месте.

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Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. На них видно, что в машину сели четверо, через некоторое время двое вышли, автомобиль начал двигаться по спуску с пандуса. Куда делся ещё один человек, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, идёт расследование.

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