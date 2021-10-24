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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Петербурге на 73-м году жизни скончался режиссёр Александр Рогожкин

Александр Ильин
Фото: Ленфильм / lenfilm.ru

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В субботу, 23 октября, в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет ушёл из жизни режиссёр Александр Владимирович Рогожкин. Об этом сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Причина смерти не уточняется. Информация о прощании появится позже.

Советский и российский режиссёр снял свыше полутора десятков фильмов. Среди наиболее известных: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Чекист», «Блокпост», первые серии «Улиц разбитых фонарей». 

Его произведения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и, конечно, признанием народа. 

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