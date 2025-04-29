В Петербурге изнасиловали школьницу на концерте известного рэпера

Жительница Петербурге пожаловалась в полицию на двух парней, которые изнасиловали ее дочь на концерте известного рэпера, пишет « Фонтанка ».

Инцидент произошел 27 апреля в клубе на проспекте Медиков.

Мать рассказала, что девятиклассница познакомилась на концерте с молодыми людьми. Среди них был 16-летний уроженец Молдавии. Несовершеннолетней предложили выпить, она согласилась, но вскоре ей стало плохо.

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В итоге двое злоумышленников увели ее в мужской туалет, где надругались над жертвой.

Возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых.