В Петербурге изнасиловали школьницу на концерте известного рэпера

Жительница Петербурге пожаловалась в полицию на двух парней, которые изнасиловали ее дочь на концерте известного рэпера, пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел 27 апреля в клубе на проспекте Медиков.
Мать рассказала, что девятиклассница познакомилась на концерте с молодыми людьми. Среди них был 16-летний уроженец Молдавии. Несовершеннолетней предложили выпить, она согласилась, но вскоре ей стало плохо.
В итоге двое злоумышленников увели ее в мужской туалет, где надругались над жертвой.
Возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых.