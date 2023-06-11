Воскресенье, 11 июня, 2023
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В «Песнях от всей души» поучаствовала ещё одна рязанка

Татьяна Проводина
Скриншот из видео на странице Аллы Лобовой ВКонтакте

Повар Алла Лобова из Рязанской области стала участницей программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Редакторы шоу нашли девушку самостоятельно, – пишет Telegram канал Рязанский гуляка.

Родилась Алла Лобова в селе Михали Спасского района, в настоящее время живёт в Рязани. На странице ВКонтакте она публикует видео любимых песен в своём исполнении.

В эфире федерального канала наша землячка спела «Русалочек», а вместе с другими участниками исполнила народную песню «Когда б имел златые горы».

На программу Алла привезла пироги и угостила ведущего Андрея Малахова.

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