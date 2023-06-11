В «Песнях от всей души» поучаствовала ещё одна рязанка

Повар Алла Лобова из Рязанской области стала участницей программы «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Редакторы шоу нашли девушку самостоятельно, – пишет Telegram канал Рязанский гуляка.

Родилась Алла Лобова в селе Михали Спасского района, в настоящее время живёт в Рязани. На странице ВКонтакте она публикует видео любимых песен в своём исполнении.

В эфире федерального канала наша землячка спела «Русалочек», а вместе с другими участниками исполнила народную песню «Когда б имел златые горы».

На программу Алла привезла пироги и угостила ведущего Андрея Малахова.