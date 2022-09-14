В первом полугодии 11 рязанских МУПов сработали с прибылью, 4 получили убытки

По итогам первого полугодия 11 муниципальных предприятий Рязани сработали с прибылью. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Информация о деятельности муниципальных предприятий города Рязани за 1 полугодие 2022 года была рассмотрена на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности.

В отчетном периоде прибыль получили 11 предприятий, общий размер — 321 млн. рублей. Убыток в размере 75 млн. рублей получили 4 предприятия — МУП «Эколозащита», МП «РСУ № 1», «Управление Рязанского троллейбуса» и Хлебозавод № 3. Таким образом, совокупный финансовый результат всех муниципальных предприятий по итогам 1 полугодия — прибыль в размере 246 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных предприятий составила 37,7 тыс. рублей, при этом в 1 полугодии 2021 года она составляла 32,6 тыс. рублей.

На производственное развитие предприятий в отчетном периоде было направлено 393 млн. рублей, основная часть этих средств потрачена на строительство коллекторов и сетей «Водоканала», модернизацию водопроводных и канализационных сетей и реконструкцию тепловых сетей.

Дебиторская задолженность по сравнению с 1 января уменьшилась на 241 млн. рублей, кредиторская задолженность также сократилась — на 463 млн. рублей.