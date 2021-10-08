В Пермском крае пассажиры не пустили 12-летнего школьника в переполненный автобус

В городе Лысьва Пермского края пассажиры автобуса №6 не дали зайти семикласснику в салон. Об этом региональному «АиФ» рассказала мама школьника.

По словам женщины, сыну приходится добираться до школы на двух автобусах. В одном из них пассажиры отказались пускать мальчика в салон, сказав, что мест в транспорте больше нет.

«Как так можно? Это был предпоследний рейс. А последний иногда вообще не приходит!», — сказала мать семиклассника.

В итоге мальчик добрался до дома на такси, которое ему вызвали встревоженные родители.

Они беспокоятся, что ситуация может вновь повториться, поскольку транспорт в городе «ходит с горем пополам».