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Пятница, 8 октября, 2021
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В Пермском крае пассажиры не пустили 12-летнего школьника в переполненный автобус

Александр Ильин
В Пермском крае пассажиры не пустили 12-летнего школьника в переполненный автобус

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В городе Лысьва Пермского края пассажиры автобуса №6 не дали зайти семикласснику в салон. Об этом региональному «АиФ» рассказала мама школьника.

По словам женщины, сыну приходится добираться до школы на двух автобусах. В одном из них пассажиры отказались пускать мальчика в салон, сказав, что мест в транспорте больше нет. 

«Как так можно? Это был предпоследний рейс. А последний иногда вообще не приходит!», — сказала мать семиклассника.

В итоге мальчик добрался до дома на такси, которое ему вызвали встревоженные родители. 

Они беспокоятся, что ситуация может вновь повториться, поскольку транспорт в городе «ходит с горем пополам».

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