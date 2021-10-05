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Вторник, 5 октября, 2021
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В Перми школьников осудили за изнасилование и жестокие убийства

Никита Брыкин
В Перми школьников осудили за изнасилование и жестокие убийства

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Суд вынес приговор двум жителям Перми, которых признали виновными в убийствах и изнасиловании, пишет АиФ.

По версии следствия, школьники, которым исполнилось 14 и 15 лет, в июне прошлого года убили мужчину. Так, злоумышленники сначала зверски избили жертву, после чего подожгли на нем одежду.

Кроме того, один из несовершеннолетних изнасиловал женщину, а потом жестоко убил потерпевшую. Его приятель надругался над еще одной потерпевшей. Насильник избил женщину, она получила тяжелые травмы, но осталась жива.

В итоге 14-летнего преступника отправили в воспитательную колонию на девять лет и десять месяцев, а 15-летнего – на девять с половиной лет.

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