В Перинатальном центре 15 мам родили «королевскую» двойню

В стенах Рязанского перинатального центра в 2024 году на свет появились 15 пар разнополых малышей. Об этом сообщает медучреждение ВКонтакте.

Всего за 2024 год в Перинатальном центре 55 пациенток стали сразу дважды мамами. Интересно, что максимально за месяц произошло восемь многоплодных родов.

«Здравствуйте. Хотим выразить вам огромное спасибо. Благодаря вашим сотрудникам 15.04.2024 на свет появились наши детки, которых окрестили «королевской двойней». Теперь у нас есть Левушка и Миланочка», — поблагодарила врачей пациентка перинатального центра Кристина.

Из всех близняшек и двойняшек усидели до срока доношенной беременности 20 пар карапузов, поспешили родиться раньше — 35. У 15 мам родилась «королевская» двойня — мальчик и девочка. У 40 мам родились однополые малыши: 17 пар девчонок и 23 пары мальчишек.