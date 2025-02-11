В Перинатальном центре 15 мам родили «королевскую» двойню

В стенах Рязанского перинатального центра в 2024 году на свет появились 15 пар разнополых малышей. Об этом сообщает медучреждение ВКонтакте.
Всего за 2024 год в Перинатальном центре 55 пациенток стали сразу дважды мамами. Интересно, что максимально за месяц произошло восемь многоплодных родов.
Из всех близняшек и двойняшек усидели до срока доношенной беременности 20 пар карапузов, поспешили родиться раньше — 35. У 15 мам родилась «королевская» двойня — мальчик и девочка. У 40 мам родились однополые малыши: 17 пар девчонок и 23 пары мальчишек.