В Пензенской области объяснили странность в процедуре вакцинации

- Advertisement -

В пресс-службе Минздрава Пензенской области ответили на жалобу, связанную с вакцинацией от коронавируса, пишет портал «Про Город».

Одна из горожанок отметила, что у нее нет возможности выбрать время для введения второго компонента вакцины. По этой причине ей пришлось стоять в очереди.

В ведомстве подчеркнули, что виной всему тот факт, что чаще всего вакцина приходит пятидозной фасовкой.

«Это обязывает медицинских работников использовать один пятидозный флакон на пять пациентов в течение не более двух часов», – пояснили чиновники.

В региональном Минздраве извинились доставленные неудобства.