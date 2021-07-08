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Четверг, 8 июля, 2021
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В Пензенской области объяснили странность в процедуре вакцинации

Никита Брыкин
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В пресс-службе Минздрава Пензенской области ответили на жалобу, связанную с вакцинацией от коронавируса, пишет портал «Про Город».

Одна из горожанок отметила, что у нее нет возможности выбрать время для введения второго компонента вакцины. По этой причине ей пришлось стоять в очереди.

В ведомстве подчеркнули, что виной всему тот факт, что чаще всего вакцина приходит пятидозной фасовкой.

«Это обязывает медицинских работников использовать один пятидозный флакон на пять пациентов в течение не более двух часов», – пояснили чиновники.

В региональном Минздраве извинились доставленные неудобства.

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