Пензенская Росгвардия помешала пьяному мужчине устроить застолье у соседей

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В среду, 28 июля, пьяный мужчина хотел незаконно проникнуть в дом соседей в Пензе. Там он хотел устроить застолье, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

Соседи проводить праздник не захотели и вызвали правоохранителей. Патрулирующие неподалеку росгвардейцы откликнулись на вызов.

На месте они заметили мужчину, который держал предмет, похожий на нож. Подозреваемый ломился к соседям. Увидев патрульных, хулиган попробовал сбежать.

В ходе опроса очевидцев выяснилось, что местный житель еще и повредил машину соседей. Он исцарапал автомобиль и оставил на нем вмятины.