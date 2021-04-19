В Пензе нашли смердящее «озеро-могильник»

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Жительница Пензы запечатлела, что происходит на озере около городской больницы №6 в Арбеково. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Автор ролика назвала происходящее на водоеме «каким-то безумием».

«Приехали на озеро к городской больнице №6, а тут могильник… Вода нереально изумрудного цвета, вся рыба всплыла, чайки пируют… Запах смердящий!» – удивилась горожанка.

Также женщина обратила внимание, что у всей рыбы белые глаза.

Пользователи предположили, что виной всему может быть экологическое бедствие. Некоторые принялись винить во всем мойку самообслуживания, которая, как считают комментаторы, сливает часть своих отходов в мимо текущий ручей, который впадает в пруд.