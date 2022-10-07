В парке  Советско-Польского братства по оружию в Рязани никак не появится музей боевой техники под открытым небом — ОНФ

Активисты Народного фронта проинспектировали состояние парка Советско-Польского братства по оружию в Рязани. Местные жители обратили внимание на то, что, несмотря на проведенные работы, эффекта от благоустройства не ощущается. Парковые аллеи выглядят неухоженными, кучи собранного мусора никем не убираются, установленный деревянный ограничительный забор начал разрушаться. Представители президентского движения во время инспектирования обратили внимание на главный атрибут благоустройства – пустую площадку, на которой по всем планам должна быть установлена боевая техника. Военные машины в парке есть, но они стоят, где придется.

«40 миллионов рублей было выделено в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Формально работы выполнены, а по факту в законченном виде благоустройства нет. Мы вновь вынуждены обратить внимание на непоследовательность и неэффективность действий городских властей. Осталось всего ничего – установить военную технику на сооруженную для этого площадку и, конечно, следить за содержанием парка. И тогда музей боевой техники под открытым небом станет визитной карточкой этого парка», — прокомментировал увиденное руководитель регионального отделения Народного фронта в Рязанской области Евгений Зызин.

Стоит напомнить, что представители президентского движения вот уже 2 года контролируют выполнение планов благоустройства в этом парке. Летом 2021 года срывались сроки государственного контракта по обустройству освещения, видеонаблюдения и строительства площадки для военной техники. Общественники неоднократно выезжали на место, инспектировали ход работ, писали обращения. После их вмешательства с отставанием, но работы были завершены.

В этом году военную технику должны были установить на сооруженную для нее площадку. Однако этого не произошло. Площадка под военную технику все также пустует. Боевые машины стоят в парке просто в разных местах. Контракт на перемещение техники просто не разыграли. В городскую администрацию направлено обращение с просьбой организовать транспортировку техники на построенную для этого площадку.

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