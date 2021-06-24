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Четверг, 24 июня, 2021
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В Орске бабушка зарезала внучку и выставила внука на мороз

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В Орске бабушка зарезала внучку и выставила внука на мороз
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В Орске пожилая женщина жестоко убила собственную внучку и причинила вред здоровью внуку.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней местной жительницы. Её подозревают в совершении убийстве двухлетней внучки. По данным уголовного дела, подозреваемая страдает психическими расстройствами. Поздно вечером 7 февраля женщина, причиняя маленькой девочке страдания, нанесла ей 17 ударов ножом.

Очевидцем этого стал 6-летний брад погибшей малышки. Его бабушка выставила на улицу без верхней одежды, обуви и носков. Ребёнка удалось спасти, так как его вовремя заметили соседи.

Женщину признали невменяемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительной меры медицинского характера и последующей передачи в суд, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

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