В Орске 16-летняя школьница слила эротическое видео своей подруги в сеть из-за ревности

В Орске 16-летняя школьница слила в Instagram эротическое видео своей подруги. Такой поступок девушка совершила из-за ревности. Об этом сообщает Life.

Школьница приревновала девушку к парню и решила ее проучить. Злоумышленница знала, что подруга любит красиво одеваться, но ее отец не дает достаточно денег. Поэтому девушка предложила 15-летней жительнице Оренбургской области станцевать голой по скайпу за 10 000 рублей. При этом школьница уверяла, что зрители никогда не узнают личность пострадавшей.

Однако ревнивица создала поддельный профиль в Instagram с провокационным названием, позвонила своей жертве и записала видео. Позже девушка смонтировала ролик и отправила его друзьям пострадавшей. При этом школьника подчеркнула, что на такие поступки готова 15-летняя подруга ради денег.

Скандал разразился, когда обо всем стало известно взрослым. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Распространение порнографических материалов с несовершеннолетними».