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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Орске 16-летняя школьница слила эротическое видео своей подруги в сеть из-за ревности

Елена Лобанова

В Орске 16-летняя школьница слила в Instagram эротическое видео своей подруги. Такой поступок девушка совершила из-за ревности. Об этом сообщает Life. 

Школьница приревновала девушку к парню и решила ее проучить. Злоумышленница знала, что подруга любит красиво одеваться, но ее отец не дает достаточно денег. Поэтому девушка предложила 15-летней жительнице Оренбургской области станцевать голой по скайпу за 10 000 рублей. При этом школьница уверяла, что зрители никогда не узнают личность пострадавшей. 

Однако ревнивица создала поддельный профиль в Instagram с провокационным названием, позвонила своей жертве и записала видео. Позже девушка смонтировала ролик и отправила его друзьям пострадавшей. При этом школьника подчеркнула, что на такие поступки готова 15-летняя подруга ради денег. 

Скандал разразился, когда обо всем стало известно взрослым. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Распространение порнографических материалов с несовершеннолетними».

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