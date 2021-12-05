-4.9 C
Рязань
Воскресенье, 5 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Орле пытаются спасти от гибели 160-летний дуб

powder

Эксперты рассказали о спасении от гибели 160-летнего дуба, который растет на бульваре Победы в Орле, сообщает ГТРК «Орел».

По словам специалистов, дерево страдает уже десятки лет. Так, в нем на протяжении 20 лет находилась пробка из бетона, которая приносила вред дубу. Теперь дыру залили монтажной пеной.

Ожидается, что это поможет дереву восстановиться, так как пена — хороший изолятор. Ее можно будет вытащить из дерева через три года. Это позволит оценить ее влияние на дерево.

Реклама

В Россельхознадзоре считают, что дуб нужно было закупорить при помощи природных материалов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,838ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img