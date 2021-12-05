В Орле пытаются спасти от гибели 160-летний дуб

Эксперты рассказали о спасении от гибели 160-летнего дуба, который растет на бульваре Победы в Орле, сообщает ГТРК «Орел».

По словам специалистов, дерево страдает уже десятки лет. Так, в нем на протяжении 20 лет находилась пробка из бетона, которая приносила вред дубу. Теперь дыру залили монтажной пеной.

Ожидается, что это поможет дереву восстановиться, так как пена — хороший изолятор. Ее можно будет вытащить из дерева через три года. Это позволит оценить ее влияние на дерево.

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В Россельхознадзоре считают, что дуб нужно было закупорить при помощи природных материалов.