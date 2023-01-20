В Орле начали серьезную проверку после эфира программы «Мужское/Женское»

Прокуратура Орловской области начала серьезную проверку после эфира программы «Мужское/Женское» на Первом канале, сообщили «Орловские новости».

В ней принял участие Андрей Шилин из Орла, который на протяжении 20 лет ищет биологическую мать, которая едва не убила его в младенчестве.

Теперь самого орловчанина могут лишить родительских прав на девятимесячную дочь. Сообщается, что мужчина систематически избивает жену и приемных детей.

Со счета сироты сняли почти 800 тысяч рублей, в чем Шилин винит приемных родителей.

Молодой человек жалуется, что жилье, выделенное ему администрацией Орла, ненадлежащего качества и требует ремонта. На квартире числится задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 100 тысяч рублей.