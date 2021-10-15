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Пятница, 15 октября, 2021
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В Оренбурге три вахтовика насмерть забили коллегу стулом и трубой

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В Оренбурге Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор трём мужчинам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом говорится на сайте суда. 

Известно, что преступление было совершено 13 октября 2020 года. Тогда шестеро вахтовиков прибыли в Оренбург и устроили распитие алкогольных напитков. В какой-то момент у троих из них завязался конфликт с погибшим. Мужчины начали его избивать стулом и металлической трубой, в результате чего тот скончался в больнице от полученных травм. 

Также различные увечья получили и двое других вахтовиков. Один из них был избит за отказ убраться в помещении, второй — за критику экологической обстановки в городе Новотроицк. 

На скамье подсудимых оказались мужчины 1985, 1986, 2000 г.р. Младший из них полностью признал свою вину, остальные — частично. 

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, с них взысканы денежные средства в счёт компенсации морального ущерба родственникам пострадавших.   

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