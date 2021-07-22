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Четверг, 22 июля, 2021
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В Омской области мужчина убил психически больную мать и покончил жизнь самоубийством

Елена Лобанова
В Омской области мужчина убил психически больную мать и покончил жизнь самоубийством
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В Омской области мужчина убил свою мать, а после покончил жизнь самоубийством. Все произошло в Тевризском районе. Об этом сообщает «Город 55«. 

Страшную находку обнаружил друг погибшего в воскресенье, 18 июля. Мужчина пришел проведать приятеля, когда наткнулся на два трупа. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 

Нашедший тела мужчина рассказал, что несколько дней назад он заходил к товарищу в гости. После выпитого алкоголя друг начал жаловаться на больную мать. Она была прикована к постели и страдал психическим расстройством. 

Позже выяснилось, что 51-летний сын полтора года назад бросил работу, чтобы ухаживать за матерью. Соседи говорили, что у мужчины были золотые руки. К тому же, он не выпивал алкоголь. 

Следователи считают, что именно сын расправился с 81-летней женщиной. При этом рассматриваются и другие варианты.

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