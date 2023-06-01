Четверг, 1 июня, 2023
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В Омской области 18-летняя тетя совратила 14-летнего племянника

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Жительница села Усть-Ишим Омской области совратила 14-летнего племянника, пишет телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, в июле 2021 года 18-летняя девушка занялась сексом с мальчиком у себя дома в отсутствие родителей. Подростки утверждают, что все было по обоюдному согласию.

Кроме того, спустя месяц злоумышленница пригласила домой 7-летнюю племянницу и домогалась ее. Таким образом, девушка использовала детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Возбуждены два уголовных дела. Подозреваемая сейчас под домашним арестом. Ей грозит до 24 лет колонии.

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