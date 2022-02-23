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Среда, 23 февраля, 2022

В Омске мужчина изнасиловал студентку на остановке и ограбил на 50 тысяч

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В Омске мужчина изнасиловал студентку на остановке и ограбил на 50 тысяч

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Суд вынес приговор 34-летнему жителю Омска, которого признали виновным в изнасиловании и ограблении 22-летней девушки, пишет Om1.ru.

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Инцидент произошел 20 сентября прошлого года на территории Октябрьского административного округа. По версии следствия, злоумышленник напал на жертву возле остановки общественного транспорта.

Сообщается, что насильник существенно превосходил студентку в физической силе. В конце он похитил у потерпевшей 50 тысяч рублей. Мужчина оперативно задержали.

Накануне суд приговорил омича по совокупности преступлений к восьми годам тюрьмы.

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