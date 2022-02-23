В Омске мужчина изнасиловал студентку на остановке и ограбил на 50 тысяч

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Омска, которого признали виновным в изнасиловании и ограблении 22-летней девушки, пишет Om1.ru.
Инцидент произошел 20 сентября прошлого года на территории Октябрьского административного округа. По версии следствия, злоумышленник напал на жертву возле остановки общественного транспорта.
Сообщается, что насильник существенно превосходил студентку в физической силе. В конце он похитил у потерпевшей 50 тысяч рублей. Мужчина оперативно задержали.
Накануне суд приговорил омича по совокупности преступлений к восьми годам тюрьмы.