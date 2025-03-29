В Окском заповеднике зафиксирован рекордно низкий уровень подъёма воды в Пре

Весенний подъем воды в реке Пра стал самым низким за всю историю наблюдений, ведущихся с 1951 года.

Как сообщили в Окском заповеднике, на фоне аномально теплой и малоснежной зимы 2024–2025 годов весенний разлив оказался минимальным. Уровень воды составил всего 191 см над ординаром, что ниже предыдущего рекорда 2020 года (205 см).

Весенние процессы на Пре в последние десятилетия смещаются на более ранние сроки. В этом году фенологическая весна наступила 26 февраля, а ледоход прошел 13 марта — после ночного дождя река практически полностью освободилась ото льда. Зимой ледостав был нестабильным, с участками незамерзшей воды, толщина льда не превышала 25 см (при среднем показателе 41 см).

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Для сравнения, средний уровень весеннего половодья в Пре составляет 327 см, а максимальный разлив, зафиксированный в 1970 году, достиг 599 см.

В отдельные годы весеннего разлива не бывает вовсе, и река выходит из берегов только на самых низких участках.

Отмечается, что максимум уровня воды этой весной продержался всего сутки, затем река начала быстро мелеть. По словам ведущего научного сотрудника Окского заповедника Элины Антонюк, сейчас уровень воды в Пре соответствует июньским показателям.

Фото: Элины Антонюк