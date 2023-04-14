В Окском заповеднике сильнейшее за 5 лет половодье

В Окском заповеднике продолжается половодье. По словам специалистов, за 5 лет наблюдений с фотоловушек вода не поднималась выше, чем весной этого года. В какой-то степени залиты почти все территории. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Животные довольно спокойно реагируют на весенний разлив. Утки спокойно плавают на кабаньих тропах, а бобры – по дорогам. Правда, если кабан захочет почесаться о любимую сосну, то сначала ему придётся искупаться. По затопленным лесам бродят лоси. Холодная вода им не помеха – снег зимой ещё холоднее.

Надежда Панкова, старший научный сотрудник Окского заповедника:

«13 апреля мы ездили на моторной лодке по разливу. Два раза встретили лосей и один раз кабана. Удивительно, но ни разу не видела зайцев, которых по классике должен спасать дед Мазай. Лосей, кабанов, косуль, куниц встречала, а зайцев – нет. Видимо, половодье недостаточно высокое, чтобы стать для них серьезной проблемой, хватает места на «островах» среди поймы»