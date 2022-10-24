В Окском заповеднике рассказали, как проходит учет бобров

Учет бобров в Окском заповеднике проводится каждую осень уже много десятков лет. Учетчики обследуют водоемы и реки заповедника, чтобы найти и проверить все поселения бобров. Специалистов интересует, существует ли поселение (мало ли, может всех бобров волки поели), а также «мощность» обитающей в нем семьи. Об особенностях «бобрового учета» рассказала старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

Бобровые семьи, с точки зрения исследователей, бывают «полноценные» — это значит, есть мама, папа, старшие и младшие дети. «Средние» — два поколения бобров, как правило, родители и дети. И — «слабые» — один-два бобра. Это могут быть старые бобры, которые уже перестали размножаться и доживают свои дни вдвоем. Или, наоборот, молодые, которые только-только создали семью, и у них еще все впереди. Или и вовсе — бобр, оставшийся по какой-то причине в одиночестве. Еще нас интересует, есть ли в семье сеголетки. Сеголетки — это бобрята «сего лета», то есть родившиеся нынешней весной. Важный показатель здоровья бобровой популяции — доля семей с сеголетками. Чем больше, тем лучше.

Как мы узнаем, что бобровое поселение обитаемо? Во-первых, мы должны найти свежие бобровые следы и погрызы. Во-вторых, хатка должна быть со следами свежего ремонта, а нора как минимум без дыр в потолке. В-третьих, мы стараемся найти запас веточного корма (заготовку), тогда мы уж точно знаем, что бобры будут здесь зимовать и у них все в порядке.



Как мы узнаем, есть ли в семье сеголетки? Если на водоеме не проводились прямые наблюдения (в бинокль, вечером), то по погрызам. К нашему счастью, бобры не убирают за собой объедки, и после еды на кормовых столиках остается много красивых белых веточек, с которых бобры обгрызли кору. Если рассмотреть такую веточку-погрыз, то по размеру следов от зубов можно отнести бобра к той или иной возрастной категории.

В итоге после учета, когда водоемы покроются льдом и выпадет снег, мы имеем следующую информацию: число жилых бобровых поселений, число полноценных, средних и слабых семей, а также число семей с сеголетками. Этой информации нам достаточно, чтобы судить о том, как поживает популяция бобров в этом году.

Для того чтобы узнать, сколько (примерно) бобров живет в заповеднике, надо будет умножить число жилых поселений на среднее число бобров в одной семье. Определить это среднее число (пересчетный коэффициент) можно, пересчитав «по головам» бобров на некотором количестве модельных водоемов. Сидя вечером с биноклем в кустах или при помощи фотоловушек. Чаще всего в Окском заповеднике этот коэффициент равен четырем особям.

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