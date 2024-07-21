В Окском заповеднике подрастают кабанята, лосята и волчата

На камеры фотоловушек в Окском заповеднике попали кабанята, лосята и волчата. Как рассказывают специалисты в группе заповеднике во «ВКонтакте», малыши родились этой весной.

Сообщается также, что самцы лосей уже отрастили рога, и примерно через месяц у них начнется гон.

В объектив камер попадали и заячьи пары. Эти животные — одиночки, и если собираются парами, это связано с размножением. Самка зайца за лето может принести три помета. «Пушистые плоды июльской любви» появятся в концу августа. Таких зайчат называют «листопадничками».

В лесах стало меньше комаров и мошек, однако животных одолевают слепни и жара. Они спасаются в водоемах.