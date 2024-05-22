Среда, 22 мая, 2024

В «Окской стрелке» можно купить видовую квартиру с антресольным этажом

Автор: 7info

Опубликовано

В «Окской стрелке» можно купить видовую квартиру с антресольным этажом. Это уникальное для Рязани предложение. Квартиры с чудесным видом на Оку и потолками высотой до 4,8 м располагаются на 8 этаже в первом и втором домах жилого комплекса.

То, на что вы смотрите из окна, создаёт вашу личную картину мира. Пусть она будет написана чистыми природными цветами: синим, зелёным и золотистым. А благодаря высоким потолкам в квартире будет много воздуха и света.

Можно ничем не перегружать жилое пространство. Но при желании в квартире с высокими потолками отлично разместится антресольный этаж (верхний полуэтаж, встроенный в основной объём помещения).
Как обычно используют антресоль? Там можно организовать спальное место, рабочий кабинет, дополнительную зону отдыха или гардеробную. Некоторые семьи «поднимают под потолок» детскую спальню или игровую комнату.

Обустройство антресольного этажа потребует отдельного проекта и профессионального исполнения. И то, и другое покупателям готова предложить компания-застройщик «Зелёный сад».

Вам останется лишь определиться с дизайном (оптимальным решением считаются модерн, минимализм, скандинавский стиль) и подобрать обстановку. От громоздких вещей в таком случае лучше отказаться.
Количество видовых квартир с антресольным этажом ограничено! Приобретите шикарное жильё в ЖК «Окская стрелка» в Борках прямо сейчас и получите приятную скидку в 5000 руб. с квадратного метра. Подробности — по ссылке.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС» ИНН: 6215014910

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