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В огненном ДТП на трассе М-5 в Рязанской области погибли два человека

Алексей Самохин

Два человека погибли в результате ДТП с пожаром на трассе М-5 в Рязанской области. Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального УМВД.

3 февраля в 22:25 на 404-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе 48-летний водитель грузовика «Донгфенг» из Тольятти, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Скания», которым управлял 60-летний житель Ульяновска. После этого начался пожар.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. 

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Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства аварии выясняются. 

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